新潟市で旬の味覚シャインマスカットの出荷が本格化しています。今年は日照時間が長く、糖度は高く仕上がっているということです。9月9日、新潟市西蒲区で収穫されていたのは、たわわに実ったシャインマスカットです。収穫の最盛期を迎え、農園では手際よく作業が進められていました。今年は猛暑や少雨の影響を受け、粒は小ぶり傾向ですが、7月から8月にかけて日照時間が長かったことから、例年と比べ糖度の高いシャインマスカット