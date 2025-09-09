メキシコでバスと貨物列車が衝突しました。AP通信によりますと、メキシコ中央部アトラコムルコで8日朝、2階建てバスと貨物列車が踏切内で衝突し、少なくとも10人が死亡、50人以上がけがをしたということです。事故の瞬間とされる映像では、遮断機の無い踏切に進入したバスに貨物列車が衝突する様子が分かります。在メキシコ大使館によると、現時点で邦人の被害情報はないとしています。