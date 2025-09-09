熊本県内の住宅メーカーでつくる協議会が、企業の枠を越えて女性同士が交流する部会を発足させました。 【写真を見る】住宅メーカーの女性部会が発足企業の枠超えて「同性の人と相談できる輪を」熊本 この女性部会は、11社でつくる県住宅メーカー協議会が、女性の活躍の場を広げたいと発足させたものです。 発足式には住宅メーカーに勤務する21人の女性社員が出席し、それ