高気圧に覆われ、9日の新潟県内は気温が上がり広く真夏日となる予想ですが、前線の影響を受け雨や雷雨となる所がある見込みです。上・中越では、9日夜はじめ頃まで、急な強い雨や落雷に注意が必要です。緩やかに高気圧に覆われている県内。9日朝、新潟市中央区では晴れ間が広がり、日傘を差して歩く人の姿などが見られました。午前11時現在の最高気温は、新潟市秋葉区で31.9℃、上越市高田で31.6℃などすでに多くの地点で30℃以上