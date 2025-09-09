PayPayは8月29日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」において、新たに3のキャンペーンを2025年10月以降に実施することを発表した。あなたのまちを応援プロジェクト同プロジェクトは、地方自治体と連携してPayPayの決済プラットフォームを活用したキャンペーンなどを実施し、日本全国の地域経済を盛り上げていく取り組み。今回、新たにキャンペーン実施が決まったのは、山形県上山市、東京都日野