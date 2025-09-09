MLB、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が2試合連続ホームランへ、1番指名打者で先発出場です。8日は2打席連続の一発で、ホームランランキングもリーグトップに1本差まで迫った大谷選手。2試合連続のホームランに期待がかかる第1打席。相手バッテリーのインコース攻めにツーストライクと追い込まれると、最後もインコースの変化球に手が出ず見逃し三振。リーグトップに並ぶ49号は飛び出すのか。試合は日本時間9日午前1