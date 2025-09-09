女優でタレントのかとうれいこ（56）が9日、TBSラジオ「大島由香里BRAND−NEW MORNING」（月〜木曜午前5時）に生出演。ゴルフをやるようになって早起きが苦ではなくなったと話した。パーソナリティーの大島由香里から「朝早い番組なんですが、いっつもそのぐらいには何をされてますか」と振られて「だいたい6時ぐらいには目が覚めています。で、ゴルフするんですけど、ゴルフだと5時台だろ平気で…朝、めっちゃ強いんで、苦じゃな