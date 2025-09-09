元横綱「若乃花」でタレントの花田虎上が９日までに自身のブログを更新。「満身創痍」と題して、妻の異変をつづった。車を運転する自身の写真を投稿した花田は「朝から大渋滞で往復４時間かかりましたが妻を治療に連れて行ってきました」と報告。「治療」とは穏やかではないが、花田によると「一昨日妻が背中のギックリをやってしまって痛み止めを飲みながら無事に帰ってきました」という。ギックリ腰の背中版と言われる「ギ