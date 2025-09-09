脳腫瘍闘病中であることを公表したロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー真矢が９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ＬＵＮＡＳＥＡのギタリスト・ＳＵＧＩＺＯに感謝の気持ちをつづった。８日に脳腫瘍であることを公表した真矢に対し、ＳＵＧＩＺＯはコンサート会場に５人で揃った画像をＸに貼付し「皆さま。既にお伝えしましたように、真矢は今闘病生活の中にいます。彼が癌を患って５年。今まではファンの皆さまに心配を