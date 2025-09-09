カブスの今永昇太投手（３１）は８日（日本時間９日）、敵地アトランタでのブレーブス戦に先発し、６回５安打３失点４三振無四球で今季７敗目（９勝）を喫した。クオリティースタート（６回以上投げ、自責点３以下）は７試合連続、今季１２度目。打者２３人に８０球で、防御率３・２１。「３番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手（３１）は４打数１安打だった。打率２割４分３厘。チームは１―４で敗れ、３連敗。初回わずか