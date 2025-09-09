障害者への虐待防止などに向けた取り組みについて話し合う愛知県主催の協議会で60歳の県職員が虐待について「効果をもたらすこともある」などと発言していたことがわかりました。 愛知県によりますと、5日に開かれた「愛知県障害者虐待防止・差別解消推進協議会」の中で、県民生活課に所属する60歳の男性職員が障害者への虐待について「被害妄想的な部分がある」「効果をもたらすこともある」などと発言したということ