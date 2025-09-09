歌手・タレントの後藤真希（39歳）が、9月8日にテレビ朝日公式YouTubeで公開された、「激レアさんを連れてきた。」未公開トークに出演。SKE48・相川暖花（21歳）のエピソードを何度もフォローし、オードリー・若林正恭から「優しいなぁ」と賞賛された。SKE48・相川暖花が番組の中で、数々のエピソードを披露する中で、体型維持にあまり気を使わなかったため、1年で10キロ太ってしまい、ステージでスカートのホックが弾け跳び脱げて