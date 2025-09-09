BMSG ¡ß CHANMINA ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë GIRLS GROUP AUDITION PROJECT¡ØNo No Girls¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼/¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤Î¿·¶Ê¡ÖBAD LOVE¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£9·î8Æü(·î)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBAD LOVE¡×¤Ï¡¢JISOO¡¢MOMOKA¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¡¢NAOKO¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¶ÉÕ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤¬Â¸Ê¬¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¡£µö¤·¤¿¤¤¤±¤Éµö¤»¤Ê¤¤½ã¿è¤Ê³ëÆ£¤ò¥¹¥È