東京午前のドル円は１４７．１６円付近まで円高・ドル安推移。米労働統計局（ＢＬＳ）による非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）の年次改定発表を控えてドル売りが優勢。ＮＦＰが１００万人近く下方修正されるとの見通しもあるなか、米追加利下げ観測の拡大が意識されている。 ドル相場の動意が中心となっているなか、クロス円は小動き。ユーロ円は１７３円前半、ポンド円は１９９円後半、豪ドル円は９７円前半で取引さ