９日前引けの日経平均株価は前営業日比８８円９９銭高の４万３７３２円８０銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億１４０１万株、売買代金概算は２兆３７９３億円。値上がり銘柄数は８６５、値下がり銘柄数は６７２、変わらずは８１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は引き続きリスク選好の流れのなかスタートし、日経平均株価は一時５００円以上の上昇をみせ４万４０００円台に乗せる場面があったが