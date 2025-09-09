ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は９日、プロ野球・阪神の史上最速リーグ優勝にともなう経済効果について報じた。番組内「知っておきたい経済ＢＩＺニュース」コーナーで総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「経済ニュースの中にタイガースの話題が入っていますね」とひとこと。そしてコーナーを進行する同局の宇賀神メグアナへ「宇賀神さんはタイガースファンなのでうれしいですね」