２日に肺炎のため死去した女優の吉行和子さん（享年９０）と生涯の大親友として知られる女優の冨士眞奈美（８７）は、悲報に大きなショックを受けているという。所属事務所によると、冨士は８日に吉行さんが亡くなったことを知って驚いたという。関係者は「ショックが大きく、お悔やみのコメントを出せる状態ではありません」と説明した。冨士は岸田今日子さん（２００６年１２月死去、享年７６）を通じて吉行さんと意気投合。