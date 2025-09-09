■これまでのあらすじ無職の彼氏に交際記念で「おごる」と言われ胸を弾ませながら行った小料理屋で、ありさは彼がお金を払おうとしないことに深いショックを受ける。すると幼なじみで自分がかつて傷つけてしまったののかが現れ、しつこく彼を促し食事代を払わせるのだった。さらにののかは、したたかなありさが変わってしまったことを嘆き、「自分の人生生きてよ！」とエールを送る。そんなののかにありさは「私のこと許してくれる