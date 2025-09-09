勤務先に放火か…会社の会長＆アルバイトを逮捕 千葉・白井市FNNプライムオンライン

勤務先に放火か…会社の会長＆アルバイトを逮捕 千葉・白井市

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 勤務先に火を付けた疑いで事務所の会長とアルバイトの男が逮捕された
  • 2人は「私は放火をしていません」と容疑を否認しているという
  • 警察は犯行に至った動機などを調べている
記事を読む

おすすめ記事

  • RSK
    娘（27）は元同僚の男にバラバラにされた　翌年には結婚の約束も「もうこいつは絶対許さない」その後の心境の変化【強姦殺人事件　父親の訴え③】 2025年9月5日 16時25分
  • みちょぱ
    『有吉の夏休み』フワちゃん離脱で目立ったみちょぱの “失礼キャラ” に批判殺到…“新メンバー” と明暗分かれた理由とは 2025年9月8日 19時9分
  • 「いつか捨てられる」「夫は金目当て」妻（63）・夫（31）の32歳差夫婦 周囲の辛辣な声も 結婚3年目を迎えて抱いた「本音」
    「いつか捨てられる」「夫は金目当て」妻（63）・夫（31）の32歳差夫婦 周囲の辛辣な声も 結婚3年目を迎えて抱いた「本音」 2025年9月7日 6時30分
  • 2022年9月、ドラマ『silent』（フジテレビ系）のロケをしていた川口春奈
    川口春奈、「ひとりそば」動画の“わんぱく食い”が思わぬ物議…豪快キャラの“頬張り癖”に懸念される危うさ 2025年9月8日 17時45分
  • スポニチ
    女優の吉行和子さん死去　90歳　肺炎のため　「3年B組金八先生」、映画「愛の亡霊」などに出演 2025年9月9日 8時9分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 娘が強姦され死亡「許さない」
    2. 2. みちょぱ「失礼キャラ」批判殺到
    3. 3. 29歳男性と結婚 母と間違われる
    4. 4. 「汚い」川口春奈の食べ方が物議
    5. 5. 女優・吉行和子さん死去 90歳
    6. 6. なんで私? 小泉氏一言漏らしたか
    7. 7. 清原果耶主演で…なぜ大爆死した
    8. 8. Mr.サンデー 視聴者アンケで衝撃
    9. 9. 国民的CMに一大事件…井森が降板
    10. 10. 逗子海岸へ無許可侵入 車動けず
    1. 11. ハッピーセット 販売方法を変更
    2. 12. 23歳で熱愛報道 お相手は阿部寛
    3. 13. リリーが今川菜緒と「結婚宣言」
    4. 14. 「進次郎お前もか」で首相辞任か
    5. 15. 松浦会長がかなわない金持ち実名
    6. 16. 6年前に電撃婚 女優の変貌に仰天
    7. 17. 日曜劇場 異常演出に複雑な声
    8. 18. 「全裸の男」が9回目の逮捕 埼玉
    9. 19. 耳貸さず 総裁選前から暗雲漂う
    10. 20. 高市氏の「激痩せぶり」心配の声
    1. 1. 娘が強姦され死亡「許さない」
    2. 2. 逗子海岸へ無許可侵入 車動けず
    3. 3. 「進次郎お前もか」で首相辞任か
    4. 4. 「全裸の男」が9回目の逮捕 埼玉
    5. 5. 耳貸さず 総裁選前から暗雲漂う
    6. 6. 高市氏の「激痩せぶり」心配の声
    7. 7. 読売新聞の誤報 歴史的なお詫び
    8. 8. 「サンマとれすぎ」異例の休漁へ
    9. 9. 沖縄で刺された男性死亡 子逮捕
    10. 10. 信者に性交を見せつけたか 驚き
    1. 11. 大事にしていた車が 廃車同然に
    2. 12. 「雨天な」広陵OBが震えた隠語
    3. 13. 「ニンバス」感染者が語る印象
    4. 14. 50℃前後で入浴か やけどで死亡
    5. 15. 天下一品 異物はゴキブリの死骸
    6. 16. 令和7年7月7日にパチンコ…処分
    7. 17. 「ポスト石破」候補のうち 2強は
    8. 18. 「誤報」連発 読売新聞に何が
    9. 19. SNS禁止抗議 ネパールで14人死亡
    10. 20. 勤務先に放火か 会長&バイト逮捕
    1. 1. 悠仁さまへの「特別待遇」批判
    2. 2. 実母の死が凄惨すぎ 腰抜かした
    3. 3. 夫にビンタかましたい 妻の後悔
    4. 4. FIREは地獄 想像絶する恐ろしさ
    5. 5. 田久保市長はしゃぐ投稿 大荒れ
    6. 6. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
    7. 7. 父の応答なし 実家で悲惨な光景
    8. 8. 石破氏辞任会見 指摘相次ぐ異変
    9. 9. 自民総裁選 フルスペックで実施
    10. 10. 高市早苗氏 総裁選に出馬の意向
    1. 11. 石破氏のフケ「誰も指摘しない」
    2. 12. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    3. 13. 新浪氏の辞任 社内に反対勢力か
    4. 14. 八田容疑者 高1で同級生の胸刺す
    5. 15. 横浜市の住宅街で車が屋根に落下
    6. 16. 国民 首相指名は「玉木雄一郎」
    7. 17. 駅前にMM号 ピンク盆踊りが波紋
    8. 18. 「馬鹿らしい」養育費未払いの訳
    9. 19. まいばすけっとは「都民への罰」
    10. 20. コーヒー3杯まで めまいなど被害
    1. 1. 捷の高速道路にF1車? 運転手逮捕
    2. 2. トランプ氏 石破氏が好きだった
    3. 3. ファン心配 米伝説的歌姫の現在
    4. 4. 結婚式に招待された日本人に驚愕
    5. 5. 韓国女優「1年に3度の流産」告白
    6. 6. 中国が「韓国に屈辱」と強く批判
    7. 7. グレタ氏の支援船に無人機衝突か
    8. 8. 「半額SIMカード」巡り非難の声
    9. 9. 「日本海」NWISHの発言が物議に
    10. 10. 羅の韓国料理店に旭日旗…反発も
    1. 11. ウクライナで過去最大規模の攻撃
    2. 12. 石破氏の辞任 中国「正直残念」
    3. 13. 日本人女性の「驚くべき点」中国
    4. 14. ネッシー 3カ月ぶりに目撃か
    5. 15. 来日初日にOMG おもてなしに感動
    6. 16. 米国で2620億円当せん 過去2番目
    7. 17. 日本人キャンセル 韓国で物議
    8. 18. 180キロで6年逃げた車逮捕 海外
    9. 19. シルスキー氏 露軍の強さに見解
    10. 20. 半導体の国産化に成功 中国企業
    1. 1. ハッピーセット 販売方法を変更
    2. 2. 「課長」より「係長」収入高い?
    3. 3. 本当にあった驚愕の退職理由50選
    4. 4. 4月の休日 外出20分後に夫救助死
    5. 5. 26年に変わる年金のルール 解説
    6. 6. なぜお金持ちはユニクロを選ぶか
    7. 7. 自民党内で浮上 意外な有力候補
    8. 8. 人に迷惑かけても平気な人の特徴
    9. 9. Z世代との1on1で失敗する上司
    10. 10. 中2兄と行為 小6娘に生理来ない
    1. 11. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
    2. 12. あわや脱線か JR北海道に呆れる
    3. 13. 美容室の倒産激増…根深い問題点
    4. 14. エアコン吹き抜けにつけると後悔
    5. 15. 新宿の巨大再開発ストップした訳
    6. 16. 金より「オルカン」が強い理由
    7. 17. ワークマン 価格に驚きの安さ
    8. 18. 「涼しい家」と「暑い家」の差
    9. 19. 年金の受給額 平均的な年金額は?
    10. 20. マイカーvsカーシェア 得なのは?
    1. 1. 楽天モバイル iPhone大幅値下げ
    2. 2. DAISOのソーラー式モバ充に愕然
    3. 3. Google検索 AIモードを提供開始
    4. 4. Apple発表はほぼ確実か 新製品
    5. 5. LINEアプリのリニューアル発表
    6. 6. Kindleで人気作品が50％pt還元中
    7. 7. 世界初 ワイヤレスマウス発表
    8. 8. パソコン不要のスキャナー発売
    9. 9. 子どもの安全を抑制か 告発
    10. 10. 北欧の「長寿の町」に新事実
    1. 11. キャンプ用品の「非日常感」
    2. 12. RTXシリーズに再現可能な不具合
    3. 13. コスパ重視なら「Apple Watch」
    4. 14. OpenAI 誤情報生成の原因解説
    5. 15. 「原神」とスシローがコラボ
    6. 16. 財布の存在感を小さくする策
    7. 17. LG「ロッカー型」の使い勝手は?
    8. 18. WindowsXPを再現したポートフォリオサイト「MitchIvin XP」
    9. 19. モンベルから、約2,500L浄水できる携帯用フィルター。ペットボトルにも接続可
    10. 20. Google検索の「AIモード」開始へ
    1. 1. 激震 大谷の「ライバル」が離脱
    2. 2. 大谷翔平が近づいた新「50&50」
    3. 3. 山本由伸の振る舞いに米絶賛
    4. 4. 初めて見たかも 有村にどよめき
    5. 5. 重鎮激怒 F1角田が「同士討ち」
    6. 6. 大谷が「怠慢走塁」か 波紋呼ぶ
    7. 7. 優勝の瞬間 佐藤輝明の行動に涙
    8. 8. 世界バレー 日本の謎ポーズ話題
    9. 9. なぜ堂安律離脱? 森保監督が言及
    10. 10. 9歳女児モデル 成長に驚きの声
    1. 11. 巨人が「マエケン獲り」で紛糾
    2. 12. 32歳元アイドルの近影に反響続々
    3. 13. 森保Jはベスト16が限界 欠陥露呈
    4. 14. 落合氏 阪神の優勝について語る
    5. 15. ド軍が「勝率2位」を目指す訳
    6. 16. 人気ゴルファーのオフ写真に反響
    7. 17. 森保Jがドロー 最悪に近い結果
    8. 18. 「キター！」で銀座線ジャック
    9. 19. 通算80勝 ロッテ美馬が現役引退
    10. 20. 阪神が独走V…CSいらないと提言
    1. 1. みちょぱ「失礼キャラ」批判殺到
    2. 2. 「汚い」川口春奈の食べ方が物議
    3. 3. 女優・吉行和子さん死去 90歳
    4. 4. なんで私? 小泉氏一言漏らしたか
    5. 5. 清原果耶主演で…なぜ大爆死した
    6. 6. Mr.サンデー 視聴者アンケで衝撃
    7. 7. 国民的CMに一大事件…井森が降板
    8. 8. 23歳で熱愛報道 お相手は阿部寛
    9. 9. リリーが今川菜緒と「結婚宣言」
    10. 10. 松浦会長がかなわない金持ち実名
    1. 11. 日曜劇場 異常演出に複雑な声
    2. 12. 6年前に電撃婚 女優の変貌に仰天
    3. 13. 小泉氏でも高市氏でも 困る政党
    4. 14. イナズマロックフェス名称変更へ
    5. 15. 女優に有吉が「体型いじり」波紋
    6. 16. 「絶対に許せない」GACKTが激怒
    7. 17. 進次郎氏 総裁選出馬せぬ可能性
    8. 18. 2カ月で放送休止 渡邊渚に陰りか
    9. 19. タモリぞっこんか NHKアナが評判
    10. 20. アッコの止まらない悪癖に 批判
    1. 1. 29歳男性と結婚 母と間違われる
    2. 2. お風呂嫌いが急変 きっかけは
    3. 3. 女性Gを推す 女性オタク急増の訳
    4. 4. DAISO 新商品を徹底レビュー
    5. 5. ユニクロの大人見えパンツ紹介
    6. 6. 12星座占い 今日の運勢ランク
    7. 7. 名古屋で即完売のバターサンド
    8. 8. 40代 急な不安・落ち込みの原因
    9. 9. 女子校出身女子がしがちな恋
    10. 10. 裸で歩いてる? 二度見する服装
    1. 11. 中顔面短縮 若返りメイクの手順
    2. 12. 3COINSのブラウンヘアアクセ紹介
    3. 13. 朝まで開いてはいけない和室の謎
    4. 14. 心理テストで分かる「秋の収穫」
    5. 15. GU 秋まで長く使える黒パンツ
    6. 16. 偉そうな態度のPTA会長 夫が反撃
    7. 17. 痴漢被害 彼氏からの衝撃一言
    8. 18. コーデの救世主 ハニーズワンピ
    9. 19. 40代におすすめ「こなれボブ」
    10. 20. 「シルク髪」へ導くアイテム