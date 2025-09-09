今年度、企業が行う県内への設備投資の計画額は、前の年度から3割あまり増えたことがわかりました。日本政策投資銀行が行った企業の設備投資状況の調査によると、回答を得た5238社のうち217社が富山県内の工場などへの投資があるとしました。これらの企業が今年度計画している、県内への設備投資の総額は1590億円です。前の年度の1179億円から400億円あまり、率にして34.9パーセント増加するということです。製造業・非製造