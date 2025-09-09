俳優の橋本愛が8日、自信のインスタグラムを更新。『SUMMER SONIC 2025』に訪れた際のショットを公開した。【写真あり】“化粧全落ち”でもかわいい！橋本愛の多幸感あふれるショット橋本は「楽しすぎて化粧全落ち。拝めました。最高でした。最高の夏でした！！！夏〜まだ終わらないで〜〜」としたためた。ファンからは「笑顔がステキすぎる！」「全落ちしてもキレイ」「楽しそうで最高にかわいい！」などといった感想が相次