【国際親善試合】メキシコ代表 0ー0 日本代表（日本時間9月7日／オークランド・コロシアム）【映像】遠藤の鬼プレス→久保のフィニッシュ日本代表が“鬼プレス”で決定機を創出。その強度と連動性の高さに、ファンは大興奮だった。日本代表がアメリカ遠征でメキシコ代表と対戦。開始早々の4分のことだ。メキシコ代表のGKを使ったビルドアップに対し、日本代表は猛然とプレスを仕掛ける。相手陣内の右サイドでMF堂安律とMF久