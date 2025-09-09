モデルの江野沢愛美（28）が9日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「株式会社TRUSTAR」に所属したことを発表した。江野沢は今年7月をもって、18年間所属した「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」を退所。「来年30代に突入する私ですが、その前に新しい一歩を踏み出してみたいと思うようになりました」とし、「新たな一歩を踏み出す私も、どうか変わらず見守っていただけたら嬉しいです」とつづっていた。