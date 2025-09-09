俳優の吉行和子さんが、亡くなったことが分かりました。90歳でした。ドラマ『3年B組金八先生』シリーズや、『ふぞろいの林檎たち』など親しみやすいキャラクターで数多くの作品に出演してきた吉行さん。今月2日、肺炎のため亡くなったということです。吉行さんは、映画『愛の亡霊』と『東京家族』で、日本アカデミー賞 優秀主演女優賞に輝きました。葬儀は、近親者のみで執り行われたということです。