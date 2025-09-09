静岡県伊東市議会に出席した田久保真紀市長。本会議の間、下を向く時間が長かった＝1日静岡県伊東市議の有志は9日、大学を卒業したと偽る目的で、偽の卒業証書を市議会議長らに示したとして、田久保真紀市長に対する偽造有印私文書行使容疑の告発状を伊東署に提出した。市議会は1日、学歴問題に関する百条委員会での虚偽証言などに関し、地方自治法違反容疑で同署に刑事告発。即日受理されている。田久保氏は東洋大を除籍とな