９日午前１１時３０分頃、ＪＲ中央線立川駅構内で松本発東京行き特急あずさ１６号が人と接触する人身事故が発生した。この影響で、中央線快速電車が東京―高尾駅間の上下線で一時運転を見合わせたが、ＪＲ東日本によると、特急あずさ１６号以外は既に運転を再開した。