大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の偽物などが描かれたＴシャツを販売目的で所持したとして、大阪府警は９日、韓国籍で大阪市生野区の大学生の男（２２）を商標法違反の疑いで逮捕したと発表した。発表では、男は８日、偽のミャクミャクなどがプリントされたＴシャツ３枚を、フリーマーケットアプリで売るために自宅で所持した疑い。容疑を認め、「６月頃から売り始め、１００枚ぐらい売って１０万円ぐらいも