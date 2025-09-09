9日朝の東京株式市場、日経平均株価は取引時間中の史上最高値を更新し、初めて4万4000円を突破しました。東京証券取引所から中継です。8日も大きく上昇した日経平均株価は、9日も一時、500円以上値を上げ、4万4000円を超えました。前の日のニューヨーク株式市場ではアメリカの利下げ観測が加速したことから長期金利が低下し、ハイテク株が値を上げました。日本は、アメリカの半導体メーカーの製造装置を受注している企業が多いため