県内は晴れて気温が上がり、蒸し暑くなっています。日中は次第に雲が多くなり、午後は雨となるところもある見込みです。午前11時30分までの最高気温は、富山市で31.8度、富山空港で31.5度など県内9つの観測地点で真夏日となっていて、湿度も高く蒸し暑くなっています。日中の予想最高気温は富山市で32度、高岡市伏木で30度で、平年に比べ2度から4度ほど高くなる見込みです。このあと前線の影響を受けて雲が多くなり、昼過ぎから夜