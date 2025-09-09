【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLITが、9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演した。 ■「皆さんと一緒にこの時を止める魔法の言葉を掛けたいです」 『TGC』は、Z世代から圧倒的な支持を集めるモデル、トップインフルエンサー、アーティストが出演するイベント。ILLITは2024年3