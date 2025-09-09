天候に左右されず屋内で体を動かせる子ども向けの施設が燕市にオープンしました。燕市にオープンしたのは「うさぎもちハレラテつばめ」です。全天候型の子ども向けの施設で、大きな遊具のほかに本もそろっています。猛暑や悪天候の際には外で遊ぶことができず、屋内で遊べる場所が限られていたことから子育て支援につなげようと開設されました。〈利用した子ども〉「色々な遊び場があってずっと遊んでいられる」〈利用