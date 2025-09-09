BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ëー¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¤¥¯¤ò¥ª¥Õ¤·¤¿¡È¤ª¤¦¤Á¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ①¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡õÉô²°Ãå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¸¥§¥Ëー ②¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Î¹­¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥ªー¥é°î¤ì¤ë¥¸¥§¥Ëー ③¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¾Ò²ð¥àー¥Óー ④⑤¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRuby¡Ù¤ÎÀÖÈ±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¢£BLACKPINK¥¸¥§¥Ëー¤Î¥­¥åー¥È¤Ê