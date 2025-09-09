ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）が登場した、アウトドアブランド THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の新ビジュアルが公開され、オールバックのヘアスタイルが話題を集めている。 【写真】美しい湖を前に凛々しく佇むチャウヌ 【動画】チャウヌが崖からジャンプ！ ■チャウヌ×THE NORTH FACEの新ビジュアル公開 ウヌは新ビジュアルにて、ショートパンツにライトグレーのジャケットを