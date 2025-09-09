能登半島地震を受けた液状化対策工事について住民の負担額が26万円になると示されたことを受け、住民からは全員の合意は難しいのでは、などの声があがりました。8日、新潟市西区の黒埼地区で行われた意見交換会には約30人が参加しました。液状化対策工事について、市は土地の所有者全員の合意が必要とした上で住民の負担額が30年間で約26万円になると示しています。〈住民〉「市の方で全額面倒みますよ、ということでできればお願