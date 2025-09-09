【その他の画像・動画等を元記事で観る】 矢沢永吉のソロデビュー50周年記念･東京ドーム初日公演の生配信・生中継が決定した。 ■配信・放送・ライブビューイングなど様々な鑑賞方法を用意 生中継・生配信されるのは、ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉が、11月8日に開催する『LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』東京ドーム公演初日の模様。公演のチケットは完売しているだけに、ファ