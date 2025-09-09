快走するA3000形（県総合運動場駅付近）（筆者撮影）静岡県の地方私鉄で東西の雄といえば静岡鉄道（静鉄）と遠州鉄道（遠鉄）……。かつて複数のローカル線や静岡市内の路面電車を運行していた静鉄で、現役唯一の路線が静岡清水線だ。新静岡〜新清水11.0キロで、全線が静岡県静岡市内。現役車両は2016年デビューのA3000形に統一される。静鉄はA3000のデビュー10周年を記念して「静鉄電車フォトコンテスト2025」を企画、作品を募集