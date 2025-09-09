これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、中越の一部と上越にカミナリ注意報が発表されています。夜のはじめごろまで、急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆9日(火)これからの天気 晴れ間の出るところもありますが、次第に雲が広がるでしょう。山沿いを中心に、にわか雨や雷雨となりそうです。 降水確率は、夜は30～40%とやや高いところが多く、湯沢町は50%と高い確率です。 ◆9日(火)の予想最高気温