「BCNランキング」2025年8月25日〜31日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C50FN2（シャープ）2位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）3位REGZA43M550M（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）5位REGZA50M550M（TVS REGZA）6位43v型 4K液晶テレビ43A6K（Hisense）7位REGZA43Z670R（TVS REGZA）8位BRAVIA 5K-55XR50