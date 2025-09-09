ヤーマンはミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」より、乾燥しがちな肌や唇をうるおいで包み込むベースメイクとカラーメイク4アイテムを9月1日より順次発売しました。■うるおいも、透明感（※1）も。まとう薄膜メイク乾燥で荒れやすいデリケートな肌や唇をうるおいで包み込む4製品が、豊富なバリエーションで登場。するすると滑らかに伸びて、軽やかにフィットする使い心地。肌の透明感（※1）やきめ細やかさを引き立てて、