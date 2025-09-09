ロゼットは、95年以上続くロングセラー洗顔ブランド「ロゼット洗顔パスタ」より、サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションしたオリジナルデザインのクレイシリーズ4種を数量限定で発売します。2025年9月9日よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて先行発売（※「ディープブラック 120g」のみ店舗限定販売）、10月9日より全国のドラッグストア、バラエティショップ（※一部店舗を除く）などで順次販売を開