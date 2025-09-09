2003年、私は警察学校を卒業し、警察官人生をスタートさせた。約20年、色々な場所で勤務してきた。現場で汗を流す末端の警察官の、良いことも悪いことも含めたリアルな姿を描きたいと思う。※この記事は安沼保夫『警察官のこのこ日記』（三五館シンシャ）の一部を抜粋・編集したものです。登場人物は仮名です。某月某日バスタオル女子駆けつけるゴンゾウ秋も深まったある夜勤時、時計は午前1時を回っていた。「調布管内、『バ