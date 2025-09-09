将棋の藤井聡太七冠（23）が、6連覇に王手をかけて臨む王位戦第6局が東京で始まりました。 【写真を見る】将棋の藤井聡太七冠（23）が6連覇に王手かけ臨む王位戦第6局 台風15号の竜巻被害で会場を急きょ東京に変更 藤井七冠に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する王位戦七番勝負。第6局は東京の将棋会館で、9日午前9時に藤井七冠の先手で始まりました。 本来は静岡県牧之原市で開催される予定でしたが、先週台風15号の影響で、国内最大