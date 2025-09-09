現地９月８日に北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選が開催され、FIFAランキング11位のイタリアは、同75位のイスラエルと敵地で対戦。２度ビハインドを負いながら、粘り強く戦って４−２とするも、87分、89分に失点して４−４に。しかし、90＋１分にサンドロ・トナーリが決勝点を挙げ、最終的に５−４で壮絶な打ち合いを制した。勝つには勝った。ただ、大苦戦を強いられ、オウンゴールで２失点するなど、大いに課題を残す内容