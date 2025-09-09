トラース・オン・プロダクト [東証Ｇ] が9月9日昼(12:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の経常損益(非連結)は200万円の赤字(前年同期は1800万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の経常利益は前年同期比45.8％減の1300万円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の経常損益は1100万円の赤字(