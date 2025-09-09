9日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝147円33銭前後と、前日午後5時時点に比べ18銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝173円39銭前後と31銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース