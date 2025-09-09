第３回定例道議会が開会し、鈴木知事は緊急銃猟に関するクマ対策費を盛り込んだ総額１８０億５１００万円の一般会計補正予算案を提出しました。第３回定例道議会が開会し、鈴木知事は総額１８０億５１００万円の一般会計補正予算案を提出しました。市街地に侵入したクマの駆除を目的とした「緊急銃猟」に関して２９００万円を計上。捕獲者への日当のほか、捕獲個体の運搬、パトロールや訓練など、市町村に必要な経費の支援に