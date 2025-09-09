テレビショッピングなどを行う通信販売会社の創業者、髙田明さんが8日、防府市で講演しました。防府市で開かれた講演会に登壇したのは、長崎県に本社を置く通信販売会社＝「ジャパネットたかた」の創業者＝髙田明さん76歳です。講演会は、防府商工会議所の創立85周年を記念したもので、商工会議所の議員や一般客などおよそ500人が集まりました。41歳のときにラジオショッピングに出会い、そこからテレビショッピングな