9日夜、JR広島駅で新幹線ホームの柵を蹴って壊したとして、国土交通省の職員の男が逮捕されました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、国土交通省・中国地方整備局の道路部に所属する男（53）です。警察によると、8日午後11時ごろ、JR広島駅の新幹線ホームで可動式の柵を複数回蹴って壊した疑いです。男は当時、酒に酔っており、「蹴ったことは間違いありません」と容疑を認めています。自宅のある岡山から広島に新幹線