2025年9月8日、台湾メディアのETtodayは劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来の興行収入が日本で314億円、台湾で7億1000万台湾ドル（約34億円）を突破したと報じた。「鬼滅の刃」のX公式アカウントによると、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来は公開52日間で観客動員数2200万7405人、興行収入314億2591万6900円を記録した。公開初日から3日間で日本映画史のオープニング記録を更新し、その勢いのまま、日本映