パソコン（PC）用ディスプレイを手がけるEIZO（石川県白山市）は、カラーマネージメント液晶モニター「ColorEdgeCG3100X」を発売した。USB Type-C入力端子を新搭載センサーを筐体に内蔵しつつ、ノイズレスなデザインを採用。付属の遮光フードもデザインにマッチしたシンプルな構造に一新した。映像制作用のHDR（ハイ・ダイナミックレンジ）表示に対応した30.5型で、DCI 4K（4096×2160ピクセル）解像度に対応。映像制作のほかプ